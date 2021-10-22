В пороховом цехе под Рязанью, где был взрыв, обнаружили тонны селитры

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В пороховом цехе в Рязанской области, где 22 октября произошел взрыв, нашли тонны селитры. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Он руководит работами на месте событий, сейчас разбирают завалы.
Буквально час назад в больнице умер единственный пострадавший, которого удалось вынести из горящего здания. У него был ожог 99% поверхности тела.
Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. Проверку проводят Ростехнадзор и прокуратура. На место вылетели криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, завели уголовное дело. Пока причиной трагедии называют технологический сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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