В Мытищах ветром разбросало строительные леса и забор

В Мытищах ветром разметало строительные леса и забор. Часть конструкций оказалась разбросана по дороге. Несколько листов железа улетели на припаркованные машины.

Пешеходы стараются спрятаться от ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.