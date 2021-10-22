Пострадавший при пожаре на заводе под Рязанью погиб в больнице

14:15
В рязанской больнице умер пострадавший при взрыве на заводе, у него был ожог 99% поверхности тела. Об этом сообщили местные власти.
Мужчина стал 17-й жертвой трагедии. Неизвестной остается судьба еще одного человека.
Московские спасатели уже вылетели на место. Там находится временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, он будет координировать работы. Взрыв произошел в пороховом цехе. Видео момента ЧП выложили в Сеть очевидцы.
Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. Проверку проводят Ростехнадзор и прокуратура. На место вылетели криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, завели уголовное дело. Пока причиной трагедии называют технологический сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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