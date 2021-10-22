На место пожара на заводе под Рязанью направили спасателей из Москвы

13:30
Из Москвы в Рязанскую область вылетели спасатели. Они будут помогать справиться с последствиями взрыва на заводе. В результате погибли 16 человек, 10 пострадали.
В Сеть выложили момент взрыва. Громкий хлопок, затем яркое зарево. Видео снял регистратор. Водитель остановился подальше, на тот момент еще было непонятно, как разовьются события. Сейчас пожар уже потушен.
Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. Проверку проводят Ростехнадзор и прокуратура. На место вылетели криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, завели уголовное дело. Пока причиной трагедии называют технологический сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: