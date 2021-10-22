На место пожара на заводе под Рязанью направили спасателей из Москвы

Из Москвы в Рязанскую область вылетели спасатели. Они будут помогать справиться с последствиями взрыва на заводе. В результате погибли 16 человек, 10 пострадали.

В Сеть выложили момент взрыва. Громкий хлопок, затем яркое зарево. Видео снял регистратор. Водитель остановился подальше, на тот момент еще было непонятно, как разовьются события. Сейчас пожар уже потушен.

Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. Проверку проводят Ростехнадзор и прокуратура. На место вылетели криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, завели уголовное дело. Пока причиной трагедии называют технологический сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.