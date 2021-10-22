Момент взрыва на заводе под Рязанью попал на камеру видеорегистратора

В Сеть выложили ролик момента взрыва на рязанском заводе. Хлопок и яркое зарево попали на видеорегистратор. Автор снимал с достаточно большого расстояния, но все выглядит очень страшно.

Тем временем из Жуковского в Рязань вылетели спасатели, чтобы оказать помощь на месте трагедии. По последним данным местных властей, в результате взрыва и пожара погибли 16 человек. Как минимум семеро ранены. Цех разрушен. Один из сотрудников попал в больницу со страшными ожогами, его эвакуировали в городской центр.

Площадь пожара оценили в 160 квадратных метров. На данный момент открытое горение уже сбито. Специалисты разбирают завалы. Проверку проводят Ростехнадзор и прокуратура. На место отправились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Пока причиной трагедии называют технологический сбой, это сообщили в правительстве Рязанской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.