Российские акробаты остались без зарплаты после шести месяцев работы на Пхукете

Двадцать пять российских артистов цирка на воде, работавших на Пхукете, не получили зарплату за шесть месяцев. По словам акробатов, они трудились без выходных и в тяжелых условиях, а выплаты по официальному контракту регулярно задерживались.

Артисты отмечают, что часть их зарплаты руководитель труппы присваивала себе, несмотря на то, что тайская сторона предоставляла питание бесплатно. По их словам, с марта по август им переводили деньги частично, требуя возвращать остальную часть в бухгалтерию. В итоге они недополучили от 250 до 400 тысяч рублей.

