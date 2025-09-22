22 сентября, 18:15Происшествия
Российские акробаты остались без зарплаты после шести месяцев работы на Пхукете
Двадцать пять российских артистов цирка на воде, работавших на Пхукете, не получили зарплату за шесть месяцев. По словам акробатов, они трудились без выходных и в тяжелых условиях, а выплаты по официальному контракту регулярно задерживались.
Артисты отмечают, что часть их зарплаты руководитель труппы присваивала себе, несмотря на то, что тайская сторона предоставляла питание бесплатно. По их словам, с марта по август им переводили деньги частично, требуя возвращать остальную часть в бухгалтерию. В итоге они недополучили от 250 до 400 тысяч рублей.
