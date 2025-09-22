Форма поиска по сайту

22 сентября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: женщина задержана в Ростове-на-Дону за нападение на ребенка в лифте

Два вагона пригородного поезда загорелись в Краснодарском крае

Суд Самары вынес приговор фигурантам по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"

Родственники пострадавшей после наезда питбайка в Раменском рассказали о ее состоянии

Новости регионов: спасатели МЧС потушили пожар на складе в Уссурийске

Новости регионов: на трассе Казань – Екатеринбург разбили новую Ferrari 296 GTB

Пять человек пострадали в аварии на юго-востоке Москвы

Дочь музыканта Михаила Турецкого отдала мошенникам деньги из сейфа родителей

Крыша жилого дома загорелась в Липецкой области

Около 15 человек получили ранения после атаки БПЛА в Крыму

В Ростове-на-Дону полиция задержала женщину, которая в лифте била коляску с ребенком о стену. Видеозапись инцидента попала в сеть и вызвала широкий резонанс. После выхода из лифта женщина разбила ногой стекло входной группы и чуть не уронила ребенка. Сейчас она дает объяснения полиции.

ФСБ России завершила крупную спецоперацию против подпольных оружейных мастерских. Сотрудники спецслужб одновременно работали в 37 регионах страны. В ходе рейдов задержаны 43 фигуранта, изъято около 200 единиц огнестрельного оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

