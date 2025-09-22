Новости регионов: женщина задержана в Ростове-на-Дону за нападение на ребенка в лифте

В Ростове-на-Дону полиция задержала женщину, которая в лифте била коляску с ребенком о стену. Видеозапись инцидента попала в сеть и вызвала широкий резонанс. После выхода из лифта женщина разбила ногой стекло входной группы и чуть не уронила ребенка. Сейчас она дает объяснения полиции.

ФСБ России завершила крупную спецоперацию против подпольных оружейных мастерских. Сотрудники спецслужб одновременно работали в 37 регионах страны. В ходе рейдов задержаны 43 фигуранта, изъято около 200 единиц огнестрельного оружия.

