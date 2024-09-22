Крест на могиле Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили

Крест на могиле телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили. Администрация погоста принята дополнительные меры для обеспечения безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН. Ранее москвич вырвал крест на могиле, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские задержали вандала. По предварительным данным, у него психическое расстройство. Родственники Маслякова подали заявление в полицию.

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