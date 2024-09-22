Новости мира: обстрел Ливаном северных районов Израиля продолжался больше 8 часов

Обстрел северных районов Израиля со стороны Ливана продолжался больше восьми часов. Было выпущено порядка 150 снарядов – крылатых ракет и беспилотников. Часть ракет перехвачена системами ПВО. Однако часть взорвалась на территории жилых кварталов. Известно как минимум о нескольких пострадавших. Движение Хезболлах заявило, что вступило в новый этап противостояния с Израилем.

В европейских телеграм-каналах набирает популярность видео из Берлина. Четверо сотрудников полиции в бронежилетах гоняются по улице за маленьким мальчиком с палестинским флагом. В итоге ребенка ловят и берут в окружение возле стены. Остальные участники пропалестинской демонстрации пытались его отбить.

В Африке выпал снег. Сильные осадки парализовали движение в ЮАР. В некоторых провинциях для расчистки дорог даже привлекли военных. Сейчас в этом полушарии климатическая зима, примерно как февраль в России. Но даже несмотря на это, снег в Африке большая редкость, особенно в таком большом количестве.

В США сотрудники дорожной полиции вышли на дежурство в костюме цыпленка. В таком виде они решили ловить водителей, которые проезжают не притормаживая на пешеходных переходах и не уступают дорогу. По данным полиции, идея оказалась эфективной. Один такой замаскированный сотрудник смог выписать штрафов на 400 долларов.

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