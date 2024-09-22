Новости регионов: крупный пожар произошел во Владимире

Крупный пожар произошел во Владимире. Там вспыхнули хозяйственные постройки. Из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади в 2,5 тысячи квадратов. Как сообщают в МЧС, удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 10 единиц техники.

В Красноярском крае допросили владельца магазина, где покупала продукты семья, отравившаяся курицей и пельменями. Об этом сообщили в Следственном комитете. Из магазина изъяли все полуфабрикаты. Состояние членов семьи остается стабильно тяжелым. Ранее три ребенка погибли, сейчас врачи пытаются восстановить здоровье их матери, она на 9-ом месяце беременности.

Торговые ряды сгорели в Подольске возле железнодорожной станции. Очевидцы утверждают, что причиной стал взрыв газового баллона в одном из ларьков. Как сообщают в МЧС, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В Татарстане катер налетел на пирс и перевернулся. Пять человек оказались в воде, но выбраться удалось только четверым. Тело еще одного мужчины вытащили водолазы. Он был без спасательного жилета. Как сообщили в МЧС, водитель судна встал за штурвал в состоянии алкогольного опьянения.

В Петергофе прошел ежегодный праздник фонтанов. По традиции, он знаменует закрытие летнего сезона. В этом году его темой стали сказки Пушкина. Так, зрителям явились старик с золотой рыбкой, бородатый Черномор и другие знакомые всем персонажи. Оживили их с помощью видео-проекций. Завершил программу красочный фейерверк на Большом каскаде.

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