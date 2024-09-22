Неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Молодого человека остановили охранники и передали полиции.

Им оказался житель Москвы 2004 года рождения. Сейчас полиция выясняет, было ли у него психическое расстройство или он находился под воздействием запрещенных веществ. Могилу легенды КВН уже привели в порядок.

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