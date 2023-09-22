Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь

Один военный пропал без вести после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что во время отражения атаки ПВО сбила пять ракет. В результате повреждено историческое здание Черноморского флота.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что один из осколков упал у местного академического драмтеатра имени Луначарского. В остальном гражданская инфраструктура и люди на улицах не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.