22 сентября, 16:15Происшествия
Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь
Один военный пропал без вести после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что во время отражения атаки ПВО сбила пять ракет. В результате повреждено историческое здание Черноморского флота.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что один из осколков упал у местного академического драмтеатра имени Луначарского. В остальном гражданская инфраструктура и люди на улицах не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.