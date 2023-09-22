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22 сентября, 16:15

Происшествия

Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь

Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь

Открытое горение в торгово-офисном здании в Щелкове ликвидировали

Историческое здание штаба ЧФ в Севастополе повреждено ракетным ударом

Историческое здание штаба Черноморского флота повреждено в результате ракетного удара

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Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Открытое горение ликвидировали в торгово-офисном здании в Щелкове

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Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Один военный пропал без вести после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что во время отражения атаки ПВО сбила пять ракет. В результате повреждено историческое здание Черноморского флота.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что один из осколков упал у местного академического драмтеатра имени Луначарского. В остальном гражданская инфраструктура и люди на улицах не пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
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