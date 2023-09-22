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22 сентября, 14:15

Происшествия

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

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По штабу Черноморского флота в центре Савастополя нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словами, один из осколков упал около драматического театра имени Луначарского. На место выехали все оперативные службы. Начавшееся возгорание уже тушат сотрудники МЧС. Кроме того, в готовность приведена аэромобильная группировка и резервная техника. Информации о пострадавших пока нет.

Губернатор также предупредил о возможности повторной атаки. Он призвал жителей Севастополя не выходить на улицы, а всем, кто находится рядом со штабом Черноморского флота, при включении сирены, сразу же пройти в укрытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
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