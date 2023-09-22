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22 сентября, 13:15

Происшествия

Автомобили такси и каршеринга столкнулись на улице Сущевский Вал в столице

Автомобили такси и каршеринга столкнулись на улице Сущевский Вал в столице

Мансарда обрушилась в результате пожара в подмосковном Щелкове

Площадь пожара в подмосковном Щелкове увеличилась до 2 тыс квадратных метров

Площадь пожара в офисе в Щелкове выросла до 1 200 "квадратов"

Внедорожник влетел в легковую машину на 82-м километре МКАД в столице

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе

Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске

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Пожар в столичной Щербинке ликвидировали

Крупный пожар потушили в Щербинке

На улице Серпуховский Вал столкнулись автомобили такси и каршеринга. На месте в данный момент работает не только полиция, но и спасатели. Вероятно, их вызвали из-за риска пожара.

Ранее в Большеуковском районе Омской области в автоаварии погибли мать с тремя детьми. Женщина не справилась с управлением, в результате машина опрокинулась в наполненный водой кювет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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