Автомобили такси и каршеринга столкнулись на улице Сущевский Вал в столице

На улице Серпуховский Вал столкнулись автомобили такси и каршеринга. На месте в данный момент работает не только полиция, но и спасатели. Вероятно, их вызвали из-за риска пожара.

Ранее в Большеуковском районе Омской области в автоаварии погибли мать с тремя детьми. Женщина не справилась с управлением, в результате машина опрокинулась в наполненный водой кювет.

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