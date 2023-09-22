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22 сентября, 08:00

Происшествия

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе

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Эксперты и следователи начали осматривать квартиры и газовое оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сотрудники ведомства изымают и изучают документацию, они допросили более 30 человек. Назначены экспертизы. Из-за взрыва газа в доме погибли семь человек, еще около 20 человек получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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