22 сентября, 08:00Происшествия
Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе
Эксперты и следователи начали осматривать квартиры и газовое оборудование в доме в Балашихе, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Сотрудники ведомства изымают и изучают документацию, они допросили более 30 человек. Назначены экспертизы. Из-за взрыва газа в доме погибли семь человек, еще около 20 человек получили травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.