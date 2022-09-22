Пожар произошел в офисном здании на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь распространился в офисном здании на улице Островитянова.

На кадрах видно, как из окон и от крыши идет дым. На место уже прибыли пожарные. До приезда спасателей здание самостоятельно покинули около 100 человек. В данный момент пожар ликвидировали Выяснилось, что горел утеплитель под вентилируемым фасадом.

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