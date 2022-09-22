Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на нефтегазовом комплексе

Диверсию на нефтегазовом комплексе, через который углеводороды шли в Турцию и Европу, предотвратили сотрудники ФСБ. Задержан гражданин России, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ. Взяли его в тот момент, когда мужчина доставал из тайника два самодельных взрывных устройства.

Также при обыске у диверсанта нашли средства связи с перепиской и переговорами с украинским куратором, а также инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва. Кроме того, задержаны четыре пособника террориста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.