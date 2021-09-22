Пропавший под Хабаровском Ан-26 пока не найден

Поиски самолета Ан-26, который пропал в Хабаровском крае, пока не дали никаких результатов. Из-за непогоды и сумерек осмотр территории с воздуха приостановили до рассвета.

Спасатели работают и на земле, местность там труднопроходимая. Одна из групп наткнулась на медведей. К счастью, никто не пострадал.

Самолет пропал с радаров в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились 6 членов экипажа.

Расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета. Также специальную комиссию создал и межгосударственный авиационный комитет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

