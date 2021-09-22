В Санкт-Петербурге задержали водителя, дрифтовавшего у Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге задержали водителя, который устроил дрифт на BMW у Исаакиевского собора. Им оказался безработный житель Красноярска.

Поймали его не сразу. Личность парня удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Оказавшись в участке, он обещал больше так не делать. Автомобиль у молодого человека забрали – есть подозрение, что номера на нем поддельные.

Дрифтовал парень не один. На опасный заезд в ту ночь вместе с ним выехали еще три автомобиля. Их водителей ищут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.