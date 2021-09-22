Москвича с чемоданом черной икры задержали в Волгограде

Москвича задержали в Волгограде с чемоданом черной икры. Более 15 литров мужчина привез на продажу, считает следствие.

Как сообщили в МВД, икра оказалась осетровой. Добыли ее, скорее всего, незаконно в Хабаровском крае.

Дальше аэропорта подозреваемый не ушел, его задержали и отвезли на допрос.

Уголовное дело завели по статье о незаконной добыче и обороте особенно ценных ресурсов. Осетровые занесены в Красную книгу. Арестовывать мужчину не стали, но обязали являться к следователям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.