В ПГНИУ прокомментировали действия преподавателя, который отказался прервать лекцию при ЧС

Поведение преподавателя пермского университета, который не стал прерывать лекцию, когда рядом расстреливали студентов, вызвало множество споров. Сам Олег Сыромятников считает, что все делал правильно, и его аудитории ничего не угрожало. А звуки выстрелов и предупреждения студентов об опасности он не посчитал достаточным поводом для того, чтобы прекратить занятия.

Руководство университета также встало на сторону профессора Сыромятникова. Считают, что важно было продолжать какое-то рутинное действие, в данном случае лекцию, чтобы не подвергаться панике.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате 6 человек погибли, еще более 20 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.