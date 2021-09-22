Появилось видео с места пожара в квартире на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы, в Некрасовке, спасатели несколько минут не могли начать работу из-за припаркованных машин. Там на улице Рождественской загорелась одна из квартир в жилой многоэтажке, но подъехать пожарная техника не могла, двор буквально забит автомобилями.

На помощь спасателям пришли местные жители. На кадрах, которые выложили в Сеть, видно, как из окон квартиры на пятом этаже вырывается пламя, а в это время люди, буквально на руках, оттаскивают в сторону автомобили, которые мешают пожарным машинам. В итоге огонь потушили. Спасли трех человек. Их передали бригадам скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.