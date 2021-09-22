В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

В Альметьевске полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом. Он пришел в гости к друзьям, но в какой-то момент вечер перестал быть томным.

Мужчина схватил предмет, похожий на гранату, взялся за кольцо и стал кричать, что всех сейчас взорвет. Но до этого не дошло. Хозяйке квартиры удалось вызвать полицию, и после переговоров мужчина сдался. Выяснилось, что он сильно пьян, а граната всего лишь муляж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.