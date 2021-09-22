Больше 100 человек заблудились в подмосковных лесах за выходные

Несмотря на дожди, в столичном регионе в разгаре грибной сезон. В подмосковных лесах в прошлый уикэнд заблудились почти 130 человек. В основном это пожилые люди.

Поиски многих осложнило отсутствие гаджетов – потерявшиеся либо не брали с собой телефон, либо шли с плохо заряженным. Больше всего таких было под Шатурой, в районе Серпухова и Ступина, в лесничестве Русский лес и Клинском.

Пропадали люди в лесах в районе Сергиева Посада, Звенигорода и Истры. С начала года в регионе насчитали более тысячи заблудившихся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.