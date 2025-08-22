Спасатели не смогли пробиться к застрявшей на пике Победы россиянке Наговициной

Спасатели не смогли пробиться к российской альпинистке Наталье Наговициной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы в Киргизии. По данным СМИ, они вернулись в лагерь из-за травмы руководителя группы и ухудшения погодных условий.

При этом вертолет Минобороны Киргизии готов к срочному вылету для спасения застрявшей в горах россиянки. Однако в настоящее время в регионе уже стемнело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

