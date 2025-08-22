Появился фоторобот задержанного в Италии за подрыв "Северных потоков" украинца

Появился фоторобот задержанного за подрыв "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова. Кадр опубликовала газета Bild.

Мужчину задержали в тот момент, когда он был на отдыхе с семьей в Италии. 22 августа суд в Болонье рассмотрит в закрытом режиме вопрос об аресте злоумышленника. По версии следствия, Кузнецов входил в группу лиц, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

