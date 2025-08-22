22 августа, 14:30Происшествия
Новости регионов: в Екатеринбурге девушка на самокате сбила пешехода
В Екатеринбурге ищут девушку, которая сбила пешехода, когда каталась на самокате. Столкновение было настолько сильным, что потерпевшая упала на тротуар. При этом женщина после случившегося скрылась с места ДТП.
В Ленинградской области правоохранители задержали трех мужчин, которые взломали дверь магазина и украли табачные изделия на сумму 80 тысяч рублей. Пытаясь скрыться с места происшествия, злоумышленники протаранили полицейский автомобиль и вылетели в кювет. Сейчас задержанные находятся в изоляторе. Их проверяют на причастность к иным преступлениям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.