Новости регионов: извержение вулкана Ключевской на Камчатке перешло в новую фазу

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке перешло в новую фазу. Газовые облака продолжают выходить через трещины в земной коре. Этот процесс засняли туристы, которые подошли максимально близко к вулкану.

Французский актер Сами Насери, который стал известен благодаря роли в серии фильмов "Такси", приехал в Дагестан. Он вновь сел за руль, чтобы поучаствовать в съемках рекламы. По сюжету, артист проводил для клиента российской строительной компании экскурсию по новому зданию.

