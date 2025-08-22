Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 12:15

Происшествия

Новости регионов: извержение вулкана Ключевской на Камчатке перешло в новую фазу

Три человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком на 81-м километре МКАД

Новости мира: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец был в Италии на отдыхе

Спасатели могут добраться до застрявшей на пике Победы альпинистки 24 августа

Строящееся здание загорелось на Профсоюзной улице в Москве

Новости мира: 5 человек погибли из-за теракта у военно-воздушной базы в Колумбии

ДТП с "Газелью" произошло на 17-м километре МКАД

Новости мира: истребитель ВВС Малайзии взорвался при взлете

Крупный пожар произошел на севере Москвы

Новости регионов: пожар на 12 гектарах в Севастополе ликвидирован

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке перешло в новую фазу. Газовые облака продолжают выходить через трещины в земной коре. Этот процесс засняли туристы, которые подошли максимально близко к вулкану.

Французский актер Сами Насери, который стал известен благодаря роли в серии фильмов "Такси", приехал в Дагестан. Он вновь сел за руль, чтобы поучаствовать в съемках рекламы. По сюжету, артист проводил для клиента российской строительной компании экскурсию по новому зданию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

