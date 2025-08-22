Новости мира: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец был в Италии на отдыхе

Гражданин Украины, который был задержан итальянскими правоохранителями по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков", находился в Италии на отдыхе с семьей. Об этом сообщили местные СМИ. Отмечается, что мужчина считается одним из координаторов диверсионной операции. По версии следствия, злоумышленник входил в группу лиц, которая в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах.

По меньше мере 5 человек погибли, 36 получили ранения в результате теракта в колумбийском Кали. Как сообщило местное правительство, грузовик взорвался рядом с военно-воздушной базой. Мэр уточнил, что город стал жертвой атаки наркотеррористов. В связи с этим он объявил награду за информацию, которая позволит найти ответственных за произошедшее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

