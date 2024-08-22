Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 19:15

Происшествия

Новости регионов: одного пострадавшего при взрыве газа в Пермском крае госпитализировали

Новости регионов: одного пострадавшего при взрыве газа в Пермском крае госпитализировали

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Одного пострадавшего госпитализировали после взрыва газа в жилом доме в Пермском крае. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Всего из здания эвакуировали 26 человек, в том числе троих детей. От хлопка обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. Разбор завалов продолжается. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем шесть резервуаров из 20 потушили в Пролетарске Ростовской области. С огнем там борются уже пятый день. Возгорание на складе дизельного топлива началось в результате падения обломков украинского беспилотника. Число пострадавших пожарных выросло до 47 человек, 15 из них находятся в больницах. В городе введен режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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