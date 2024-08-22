Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

22 августа, 14:30

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Пермском крае

Новости регионов: уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Пермском крае

Подросток застрелил отчима в тире в Реутове

Заразившиеся ботулизмом планируют направить коллективный иск в суд

У следующего рейсом Хабаровск – Москва самолета сработал датчик задымления

Спасатели ликвидировали пожар в аквапарке на Люблинской улице

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В Москве полиция арестовала людей, изготавливающих поддельные документы

Пожар произошел в здании аквапарка на Люблинской улице в Москве

Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Пермском крае

Следствие попросило суд арестовать устроившего смертельное ДТП в Южном Бутове подростка

26 человек, в том числе трое детей, эвакуировали из жилого дома в Кизеле Пермского края, где в одной из квартир взорвался газ. Перекрытия между двумя верхними этажами обрушились. Один человек пострадал. Причины взрыва пока уточняются. Возбуждено уголовное дело.

Потерявшихся в Алтайском крае туристов нашли спустя пять дней поисков. Все это время они провели в лесу. Молодых людей эвакуировали с горы вертолетом и передали медикам. Сообщается, что туристов обнаружили вечером 21 августа, но добраться к ним сразу не получилось. До эвакуации с ними поддерживали связь, при помощи квадрокоптера передали одежду и продукты.

Число пострадавших пожарных в Пролетарске Ростовской области выросло до 47 человек. Пятнадцать из них находятся в больницах. С огнем на складах, где в результате падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо, борются пятый день. Шесть из двадцати резервуаров с топливом уже потушены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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