Новости регионов: уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Пермском крае

26 человек, в том числе трое детей, эвакуировали из жилого дома в Кизеле Пермского края, где в одной из квартир взорвался газ. Перекрытия между двумя верхними этажами обрушились. Один человек пострадал. Причины взрыва пока уточняются. Возбуждено уголовное дело.

Потерявшихся в Алтайском крае туристов нашли спустя пять дней поисков. Все это время они провели в лесу. Молодых людей эвакуировали с горы вертолетом и передали медикам. Сообщается, что туристов обнаружили вечером 21 августа, но добраться к ним сразу не получилось. До эвакуации с ними поддерживали связь, при помощи квадрокоптера передали одежду и продукты.

Число пострадавших пожарных в Пролетарске Ростовской области выросло до 47 человек. Пятнадцать из них находятся в больницах. С огнем на складах, где в результате падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо, борются пятый день. Шесть из двадцати резервуаров с топливом уже потушены.

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