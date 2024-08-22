Заразившиеся ботулизмом планируют направить коллективный иск в суд

Заразившиеся ботулизмом клиенты "Кухни на районе" готовят коллективный иск в суд. Они хотят получить компенсацию и морального, и физического вреда.

Как отметил Роспотребнадзор, с июня 2024 года всего от ботулизма в России пострадали 415 человек, скончались двое. Люди отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие люди? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.