Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 23:30

Происшествия

Заразившиеся ботулизмом планируют направить коллективный иск в суд

Заразившиеся ботулизмом планируют направить коллективный иск в суд

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Заразившиеся ботулизмом клиенты "Кухни на районе" готовят коллективный иск в суд. Они хотят получить компенсацию и морального, и физического вреда.

Как отметил Роспотребнадзор, с июня 2024 года всего от ботулизма в России пострадали 415 человек, скончались двое. Люди отравились салатом с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие люди? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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