Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 11:45

Происшествия

В Москве полиция арестовала людей, изготавливающих поддельные документы

В Москве полиция арестовала людей, изготавливающих поддельные документы

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Московская полиция обнаружила подпольную типографию, где изготавливали поддельные документы – паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения. Криминальный бизнес организовали в офисном помещении на юго-востоке столицы. При этом тщательно имитировались защитные элементы, в том числе голограммы.

На след преступников удалось выйти во время расследования хищения средств кредитных организаций с использованием фальсифицированных документов. Ущерб оценивается более чем в 10 миллионов рублей. Подозреваемые были задержаны полицейскими и сотрудниками Росгвардии. Ими оказались трое граждан ближнего зарубежья. Их подельников сейчас ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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