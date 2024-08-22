Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Пермском крае

В жилом доме в городе Кизеле в Пермском крае взорвался газ. Есть пострадавшие. Как сообщают местные власти, обрушились перекрытия между 3-м и 4-м этажами. На месте работают экстренные службы. Из-под завалов спасатели уже достали мужчину. Жителей дома эвакуировали. Причины ЧП еще предстоит установить.

Тем временем потерявшихся в Алтайском крае туристов нашли спустя пять дней поисков. Все это время они находились в лесу. Молодых людей эвакуировали с горы вертолетом и передали медикам. Туристов обнаружили вечером 21 августа, но добраться к ним сразу не получилось. До эвакуации с ними поддерживали связь и при помощи квадрокоптера передали одежду и продукты.

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