22 августа, 23:00Происшествия
Новости часа: полицейские потушили возгорание на балконе в Южном Бутове
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое полицейских в Южном Бутове потушили возгорание на балконе квартиры до прибытия пожарных. Об этом сообщили в МВД России.
Расписание поездов изменится 26–27 августа на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная, передает столичный Дептранс.
В Москве брошенные арендные, личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.