Участок МЦК закроют 26 августа

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22 августа, 23:00

Происшествия

Новости часа: полицейские потушили возгорание на балконе в Южном Бутове

Новости часа: полицейские потушили возгорание на балконе в Южном Бутове

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Двое полицейских в Южном Бутове потушили возгорание на балконе квартиры до прибытия пожарных. Об этом сообщили в МВД России.

Расписание поездов изменится 26–27 августа на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная, передает столичный Дептранс.

В Москве брошенные арендные, личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

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