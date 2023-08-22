Новости мира: 26 человек погибли в лесном пожаре на территории Греции

В Греции 26 человек обнаружили погибшими в лесных пожарах. По данным местных властей, это могли быть мигранты, официальных сообщений об исчезновении кого-то из граждан не поступало. В понедельник, 21 августа, местные жители получили предупреждение о необходимости срочной эвакуации из-за распространения огня. В тушении помогают спасатели из Румынии.

Масштабное наводнение произошло в Чили. Тысячи людей эвакуированы из зоны бедствия. Сильнее всего пострадал центральный регион: в населенных пунктах близ Сантьяго под водой оказались тысячи домов. Причиной наводнения стали проливные дожди.

Эстонский чемпион мира по слейклайну Ян Руз установил новый мировой рекорд в Катаре. Он преодолел 150-метровую светодиодную линию, подвешенную на высоте почти 200 метров между башнями отеля Katara Towers.

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