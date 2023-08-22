Гигантский столб оранжевого дыма заметили над Челябинским металлургическим комбинатом. Видео выкладывают в соцсетях жители города.

Местные жители стали жаловаться на тяжелый и противный запах рядом с производством. На самом предприятии пояснили, что на одной из печей произошел сбой выпуска расплавленного металла. Дым стали рыжим из-за появления в воздухе оксида железа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.