Участок МЦК закроют 26 августа

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Происшествия

Новости часа: суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом

Новости часа: суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом

Шприц с наркотиком воткнулся в ногу ребенка в машине каршеринга

Внедорожник сбил бетонное ограждение в Ленобласти и перевернулся

Видео с погибшими участниками экскурсии по коллекторам Неглинки появилось в Сети

Организатора незаконной экскурсии по коллекторам Никиту Дубаса задержали в Москве

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Одному из организаторов экскурсий по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии по Неглинке

Тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

В шприце, которым укололся ребенок в машине каршеринга в столице, нашли мефедрон

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд приговорил к пяти годам колонии дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В Хамовниках ограничили движение на части улиц у "Лужников" на время концерта, посвященного Дню флага России. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Парк "Зарядье" возобновил работу после временной приостановки. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

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