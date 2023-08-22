Новости часа: суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд приговорил к пяти годам колонии дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В Хамовниках ограничили движение на части улиц у "Лужников" на время концерта, посвященного Дню флага России. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Парк "Зарядье" возобновил работу после временной приостановки. Об этом рассказали в пресс-службе парка.