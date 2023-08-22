Участок МЦК закроют 26 августа

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Происшествия

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Одному из организаторов экскурсий по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Следователи установили причастных к организации незаконной экскурсии по Неглинке

Тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

В шприце, которым укололся ребенок в машине каршеринга в столице, нашли мефедрон

В Петербурге задержали главу компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров

Мужчина распылил в лицо пассажиру столичного метро перцовый баллончик

Синтетический наркотик выявили в шприце, найденном в столичном каршеринге

СК РФ провел обыски у людей, причастных к организации экскурсий по коллекторам Москвы

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи обнаружили тела всех погибших участников экскурсии в коллекторе в центре Москвы. Об этом заявил СК.

В Хамовниках 22 августа ограничили движение на ряде улиц на время праздничного концерта. Это данные Дептранса.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершается в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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