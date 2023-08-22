Новости часа: тела всех участников экскурсии по коллекторам обнаружили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи обнаружили тела всех погибших участников экскурсии в коллекторе в центре Москвы. Об этом заявил СК.

В Хамовниках 22 августа ограничили движение на ряде улиц на время праздничного концерта. Это данные Дептранса.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершается в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.