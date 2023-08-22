В шприце, которым укололся ребенок в машине каршеринга в столице, нашли мефедрон

В шприце, который воткнулся в ногу десятилетней девочки в московском каршеринге, нашли следы наркотика мефедрона. О результатах экспертизы рассказали в МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. В свою очередь, каршеринг BelkaCar сообщил, что будет проводить внутреннее расследование и запустит новую систему рейтинга водителей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с ними. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.