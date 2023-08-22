Мужчина распылил в лицо пассажиру столичного метро перцовый баллончик

На станции метро "Аннино" пассажиру распылили в лицо перцовый баллончик после того, как он сделал замечание двум братьям за безбилетный проезд. Видео инцидента выложили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Молодые люди проскользнули через турникеты, а когда услышали претензии в свой адрес, то один из них достал баллончик и направил на недовольного пассажира. Виновнику теперь грозит уголовная ответственность по статье о нанесении побоев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.