Синтетический наркотик выявили в шприце, найденном в столичном каршеринге

В шприце, которым случайно укололась десятилетняя девочка в московском каршеринге, нашли следы мефедрона. Результаты экспертизы с выявленным синтетическим наркотиком сообщили в МВД.

В ведомстве приняли решение завести уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. В связи с этой ситуацией каршеринг BelkaCar сообщил,что будет проводить внутреннее расследование.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.