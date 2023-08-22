СК РФ провел обыски у людей, причастных к организации экскурсий по коллекторам Москвы

Следователи провели обыски у людей, причастных к организации незаконных экскурсий по подземной реке Неглинке. Как сообщили в Следственном комитете, один из фигурантов дела задержан, следствие будет ходатайствовать об избрании для него меры пресечения.

Правительство Москвы оказывает содействие и всестороннюю помощь следствию. Сотрудники экстренных служб города продолжают поиски оставшихся участников группы.

Утром 21 августа в Москве-реке нашли два тела, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы. Отмечалось, что они пропали после сильного ливня. Всего в группу входили восемь человек. В течение 21 августа были найдены еще три тела погибших.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.