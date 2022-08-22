Огонь от пожара в кафе в Мытищах перекинулся на торговые павильоны

В подмосковных Мытищах огонь от кафе, где произошел пожар, перекинулся на торговые павильоны, сообщили в МЧС.

Уточняется, что к тушению пожара привлекли более 30 спасателей и 9 единиц спецтехники.

В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение, информации о пострадавших не поступало.

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