Новости последнего часа: следствие по делу ректора РАНХиГС завершено

Память Дарьи Дугиной почтили возложением цветов к скульптуре "Весть" в Москве.

В Великобритании сократят дозы вакцины от обезьяньей оспы из-за ее нехватки, сообщается на сайте британского правительства.

Следствие по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау завершено, он не признает вину. В настоящее время он знакомится с материалами дела.

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