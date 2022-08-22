Пожар произошел в Мытищах

22 августа, 21:00
В подмосковных Мытищах рядом со станцией случился пожар, кадрами поделились телезрители. Уточняется, что загорелась местная шашлычная. На месте виден открытый огонь на крыше здания. На месте уже работают пожарные службы, информации о пострадавших пока что не поступало.
Заммэра Петр Бирюков заявил, что потушить пожары в Рязанской области планируется в течение ближайших дней.
На Поклонной горе проходит концерт в честь Дня российского флага. Ранее более 3 тысяч человек выстроились в "живую карту" страны. По словам организаторов фэлешмоба, ее масштаб составил 2,5 тысячи квадратных метров. Также перед музеем Победы волонтеры развернули живой флаг, собранный из 90 кусочков, привезенных из разных регионов страны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачены тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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