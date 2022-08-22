Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что потушить пожары в Рязанской области планируется в течение ближайших дней.

По его словам, со вчерашнего дня, 21 августа, и до 21:00 22 августа в регион были направлены более 9 тысяч человек и дополнительно по поручению мэра еще примерно 2 340 единиц различной техники.

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