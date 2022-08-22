На внутренней стороне МКАД столкнулись пять автомобилей

На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей, включая грузовики. Движение можно продолжать по двум полосам из пяти.

О пострадавших ничего не известно. В районе аварии начал формироваться затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.