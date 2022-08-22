В Эстонии отказались комментировать информацию о въезде подозреваемой в убийстве Дугиной

ФСБ опубликовала три видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной Натальей Вовк. На третьем видео – осмотр на границе, когда подозреваемая выезжала в Эстонию.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отказался комментировать информацию ФСБ России о местонахождении Натальи Вовк. Об этом написали местные СМИ. В погранслужбе также указали на то, что не получали запросов от российских властей по данной теме.

Для наблюдения за Дарьей Дугиной Вовк арендовала автомашину Mini Cooper. На ней она въехала в Россию, следила за журналисткой и выехала в Эстонию после совершения преступления. На автомобиле подозреваемая трижды меняла номера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.