Убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы – ФСБ

Убийство Дарьи Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Это последние данные от ФСБ. Исполнительница – гражданка Украины. Она приехала в Россию в конце июля 2022 года вместе с дочерью и сняла квартиру в доме, где жила Дугина.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей. Об этом рассказали в Кремле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В память о Дарье Дугиной вечером 22 августа люди смогут возложить цветы и зажечь символические лампадки. Трогательная церемония прощания пройдет на Боровицкой площади у памятника Владимиру Великому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.